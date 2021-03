SAINDON, Louis



À sa résidence, le 5 mars 2021, est décédé subitement, à l'âge de 92 ans et 6 mois, M. Louis Saindon, époux de dame Noëlla Arguin, domicilié à Thetford Mines. Il laisse dans le deuil son épouse Noëlla, ses enfants: Joane (Louis Renaud), Raynald (Louise Poirier), Steve (Johanne Rousseau); ses petits-enfants: Valérie (Frédéric Martineau), Caroline (Dany Martineau), Geneviève (Marc-André Lachance), Frédérik, Érika (Keith Kerr). Il demeurera dans le doux souvenir de ses arrière-petits-enfants: Emilie, Thomas, Rebeca, Anthony et du petit Thomas. De la famille Saindon, il était le fils de feu Euzèbe Saindon et de feu Anna Vermette, le frère de: feu Antonio (feu Léa Huot), feu Yvonne (feu Alphonse Gagnon), feu Armand (feu Jeannette Huot), feu Béatrice (feu Fernand Vincent), feu Philippe (Marie-Claire Demers), Jeanne d'Arc (feu Georges-Henri Demers), feu Thérèse (feu Gérard Moreau), feu Marie-Paule (feu Raymond Lapointe), feu René (Rollande Arguin), feu Marie-Claire (feu Jean-Paul Poirier), Léopold (feu Thérèse Bertrand). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Arguin, ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis. Vous pouvez témoigner votre sympathie à la famille par le biais d'un message sur notre site internet www.gamachenadeau.ca dans l'avis de décès de M. Saindon ou en offrant un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/.