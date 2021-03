BERNARD, Fleurette Caron



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Fleurette Caron, épouse de feu monsieur Claude Bernard, fille de feu Alexandre Caron et de feu Gabrielle Lalancette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 18 mars 2021 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lise (Robert Vézina), Michel, Mario, Linda et feu Carol; ses petits-enfants: Bianca (Christian Vermette), Cédrick (Vicky Massicotte), Yan, Jimmy, Mégane et Maxime; ses arrière-petits- enfants: Évy, Viktor et Elly; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Maman, veille sur nous de là-haut.