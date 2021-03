CHALIFOUR

Liliane (LiLy) Caseault



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 24 février 2021, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Liliane Caseault, épouse de monsieur Jacques Chalifour, fille de feu madame Marie-Anna Racine et de feu monsieur Charles-Malcolm Caseault. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard Lamontagne (Doris Blais), Johanne Lemay et feu Jean-Luc Lemay, ainsi que les familles Caseault et Chalifour, ses nombreux amis dont Jacqueline Roger, Marielle Tremblay, Richard Gariépy et Daniel Poulin…La mise en terre se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Un merci particulier à mon époux Jacques pour son attention, sa patience et son dévouement exceptionnel ainsi qu'à ma soeur Lise et ma nièce Lucie. Merci à tous mes amis qui ont ouvert leurs mains et leur coeur pour moi. Sachez que si c'est possible je vais de l'au-delà veiller sur vous! Un remerciement spécial au personnel du département des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg et exceptionnellement au personnel du CLSC La Source (Sud) pour les bons soins prodigués à mon égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca