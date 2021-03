BÉLANGER, Aline



C'est avec un immense chagrin que nous avisons parents et amis du décès de notre mère bien-aimée, Aline Bélanger, survenu le 25 janvier 2021 à Québec. Elle était la fille de feu Julie Pineault et de feu Charles Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille: Andrée (Gérald Evoy), son fils: Christian (Christine Wagner) et le père de ses enfants, Gaétan Truchon; ses petits-enfants adorés: Audrey Ann (Simon-Pierre Latour), Carolyn (Yves Laforest) et Christopher Evoy; Marie-Noëlle (Mathieu Tessier) et Émile Truchon (Anne-Sophie Dufour); ses deux petits trésors: Charles et Justin Evoy Laforest. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Lucie, Micheline (Jacques Thibault) et Lisette (Marc-André Rioux) ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousins, cousines, les membres de la famille du père de ses enfants dont elle est demeurée très proche ainsi que ses nombreuses amies du Carrefour de l'Amitié, de ski de fond, de golf et des soirées de danse. Elle est allée rejoindre son fils feu Pierre, ses sœurs et ses beaux-frères: feu Marie-Reine (feu Jules Dionne), feu Ghislaine (feu Yves Normandin), feu Odette (Gérard Talbot (Nicole Charest) feu Carmelle (Yvon Tremblay) et feu Marcelle( Ghislain Tremblay). Notre famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins attentifs et dévoués prodigués à notre mère ainsi que le soutien qu'il nous a apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec ou à la Société Alzheimer de Québec (www.societealzheimerdequebec.com).