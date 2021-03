CHABOT, Rollande Bilodeau



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 mars 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Rollande Bilodeau, épouse de feu monsieur Germain Chabot. Elle était la fille de feu dame Rose-Anna Fortier et feu monsieur Louis Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole (Gilles Curodeau), Marcel (Danielle Trudelle) et Louise (Luc Tailleur); ses petits-enfants : Valérie Poirier (Steeve Laroche), Marie-Josée Chabot (Jérôme Bouchard), Caroline Chabot (Félix-Antoine Comtois), Pierre-Luc Tailleur (Joana Gaspar) et Isabelle Tailleur; ses arrière-petits-enfants : Anabel, Emy, William, Zoë, Maïka, Léa-Rose et Louka; ses frères et sœurs : feu Joseph (feu Irène Vachon), feu Bernadette (feu Adrien Vachon), Rose-Aimée (feu Rosaire Labbé, Gustave Fleury), feu Réjeanne (Raymond Pouliot), Rachelle et Doris (Jacques Berthiaume); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre notre père ainsi que son grand ami Roger Gadoury. Elle continuera de veiller sur sa famille adorée. La famille tient à remercier le personnel soignant du 7e étage (B-7) de l'Hôpital Saint-François d'Assise, plus particulièrement M. Nouréddine, pour leurs bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: (514) 861-9227 ou 1 (888) 766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca