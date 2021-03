GRÉGOIRE, Yvette Gagné



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 mars 2021, est décédée, entourée des siens, Madame Yvette Gagné, à l'âge de 79 ans et 2 mois. Elle était l'épouse de feu Monsieur Maurice Grégoire et fille de feu Monsieur Émile Gagné et de feu dame Simone Boulet. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses trois filles: Danielle (Guy Gaudreau), Michèle (Alain Plouffe), Julie (René Ruel); ses sept petits-enfants: Noémie, Mathilde, Alexis, Elodie, Philibert, Sandrine (Antoine Trahan) et James. Elle était la soeur de: feu Denis (Annette Cool), Louise (feu Rosaire Morin), Claudette (Daniel Néron), feu Claude (Gaétane Després), feu Jean-Paul (feu Carmen Anctil), André (Lucie Gionet), Madelaine (Marcel Cantin), feu Daniel (Marie Gagnon) et Carmen Gagné. Elle était la belle-soeur de: Thérèse Grégoire (feu Germain Gagnon), Jeanne Grégoire (Émile Bérubé), Irène Grégoire (Eddie Power). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier pour les bons soins et leur professionnalisme au personnel ambulancier Audrey et Annie, ainsi qu'aux médecins: R. Asselin, P. Comeau-Leve, G. Rancourt, M-C Guimont, T. Côté-Marceau et F. Robidas et à tout le personnel infirmier; dont Justine et Dany, aux préposés aux bénéficiaires, dont Sophie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondation hdm/ La direction a été confiée à la