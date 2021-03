GRONDIN, Pierrette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Pierrette Grondin, épouse de monsieur Michel Aubert, fille de feu madame Jeannette Roy et de feu monsieur Grégoire Grondin. Elle demeurait à Lévis (secteur Pintendre). Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Donald (Josée Drolet), Manon (Gilles Ménard) et Stéphan (Nathalie Garneau); ses petits-enfants adorés: Sébastien (Maïte), Cédric, Pierre-Luc (Henriette), Pier-Anne, Vincent, Orlina, Jean-Christophe, Benjamin, Bianca (Kevin) et Jérémy; son arrière- petit-fils Raphaël; ses frères et sœurs: feu Marie-Jeanne (feu Réal Gagnon), Robert (Thérèse Gagné), feu Pauline (feu Georges-Édouard Labrie), Marguerite (Robert Gosselin), feu Gilles (Nicole Boucher), feu Raynald (Céline Poulin), Gaston (Johanne Guillemette), Bertrand (feu Odette Métivier, Micheline Mercier), feu Gaétan (Sylvie Labrie), Ghislain (feu Sylvie Bureau, Carmen Métivier), Rolande (Clermont Lachance), Renée (Guy Lachance) et Andréanne (Gilles Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubert: Thérèse, feu Jean Guy (feu Colette Pellerin), feu Marthe (feu Gérard Cook), feu Lise (feu Gaston Gignac), Georges-Aimé (Lucette Samson), Clermont (Nicole Jacques), Marc-André (Lorraine Jacques), Réal (Diane Jobin), Lucille (feu Michel St-Pierre), Maurice (Sylvie Levasseur), Francine (Carl Steiss), Alain (Monique Gagnon) et Madeleine (Gaston Thomassin); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Marielle Gosselin et au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.