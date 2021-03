BOIES, Guy



Au Centre hospitalier de La Malbaie, le mercredi 3 mars 2021, à l’âge de 81 ans et 7 mois, dans l’acceptation et la sérénité, est décédé paisiblement M. Guy Boies. Il était le fils de feu Mme Germaine Boies et de feu M. Charles Boies de St-Siméon. Il laisse dans le deuil ses enfants: Vaughn (Nathalie Cayer), Jenny (Michel Tardif) et Matthew; ses petits-enfants: Sandrine, Laurence et Raphaël; ses frères et sœurs: feu Lucien, Lyse (Maurice Morin), feu Jacques, Cécile (Nicolas Girard), Louise et Susan; la mère de ses enfants (Ingrid Hébert) et les membres de sa famille; la famille de feu Ghislaine Gagnon, son amie de cœur; ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis. La direction des funérailles a été confiée auxLa famille tient à remercier le personnel des 3e et 4e étages du Centre Hospitalier de La Malbaie ainsi que le personnel du CLSC pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer https://www.cancer.ca ou à la Fondation du Centre Hospitalier St-Joseph de La Malbaie https://www.fondationchlamalbaie.org Courriel: info@sccharlevoix.ca