TROTTIER, Thérèse Sauvageau



Au Centre d'hébergement Saint-Marc-des-Carrières, le 4 mars 2021, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Sauvageau, épouse de feu monsieur Marcel Trottier. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois à Saint-Casimir.Madame Sauvageau laisse dans le deuil ses enfants: Carolle, Pierre (Lorraine Fiset), Jean-François (Christiane Laquerre), Sylvie (Mario Gendron), Odette (Pierre Bossé); ses petits-enfants: Simon (Rosalie Vachon-Savary), Amélie (Stephen Barrett) et Charles Grimard, Louis-Philippe Trottier, Véronique (Mathieu Madore), Maxime (Laurie Moisan) et Étienne Gendron (Rosalie Tessier), Jean-Christophe (Brigitte Moreau) et Justin Bossé (Mélina St-Pierre), Jérôme Laquerre-Lemay (Sophie Mayrand), Anthony Bourgeois; ses arrière-petits-enfants: Jeanne, Rose, Blanche, Léonie et Arthur, Jasmine, Julianne, Édouard, Hubert, Zachary et Maleck. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Rose-Ange (feu Maurice Godin), feu Raymond, feu Claude (feu Denise Lépine), feu Pierrette (feu Gilles Savard), feu Jacques (Ghislaine Perron), Gaétane, Jocelyne (André Pellerin), Jean-Pierre (Danièle Lefebvre); feu Fernand Trottier (feu Thérèse Bouchard), feu Auguste (feu Olympe Guertin), feu Thérèse (feu Réal Ricard), feu Gisèle (feu Jean Bélanger), feu Jeanne D'Arc (feu Paul-Ernest Desmarais), feu Anita. Elle laisse également son filleul André Trottier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour toutes les attentions et les bons soins prodigués à notre mère. Depuis près de cinq ans, ses aidants de tous les jours étaient comme des membres de sa grande famille. Vos marques de sympathie et envoi de fleurs peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, QC, G1K 5Y9.