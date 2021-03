FORTIER, Roger



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mars 2021, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roger Fortier, époux de madame Louiselle Lebel, fils de feu madame Laura-Aimée Garneau et de feu monsieur Antonio Fortier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Jocelyn (Diane Fournier), feu Denis, Josée (Pierre Bleau), feu Martine (Stéphane Drouin); ses petits-enfants: Simon, Nicolas, Valérie, Véronique, Naomie et William; ses frères et soeurs: feu Laura s.s.s.c.m., feu Paul (Gisèle Leclerc), feu Lionel (feu Gisèle Charbonneau), feu Jean-Guy (feu Noëlla Déharnais), feu Gérard (feu Nicole Labrie), Cécile (feu René Gauthier), Marcelle (Jean-Guy Lessard), Marie-Claire s.s.s. c.m., Adrien (Denise Gaudreau), Pauline (feu Édouard Bouchard), Louisette (Benoît Lachance), Françoise (Jules Giguère); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lebel: feu Normand (Anne-Marie Tardif), Jean-Yves (Denise Paré), Marcel (Denise), feu Denis (Micheline Maranda), feu Lucien (Lise Ampleman); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de Clairière du Boisé et au personnel Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Québec, Téléphonw: 418-694-9316, Courriel: info@lauberiviere.org Site web: www.lauberiviere.org.