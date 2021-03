LÉVESQUE, Cécile Fortin



Au Centre d'hébergement de Baie Saint-Paul, le 27 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Cécile Fortin, épouse de feu monsieur Léopold Lévesque. Elle était la fille de feu dame Marie-Rose Gilbert et feu monsieur Victor Fortin. Elle demeurait à Saint-Urbain-de-Charlevoix.La famille vous accueillera aule vendredi 19 mars de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves Jacques, Julien (Lise Boudreau), Michel (Chantal Dumont), Bruno (Marie-Élise Roy), Lison (Jacques Levasseur); ses petits-enfants: Jérôme (Annick Pilot), François (Natasha Cantin), Julien-Charles, Gabrielle Dumont-Lévesque (Phillip Quessy), Samuel Dumont-Lévesque (Françoise Champagne), Antoine Levasseur (Émilie Parent) et Philippe Levasseur; ses frères et sœurs: Réal, sœur Suzanne ssscm, Rodrigue (Marthe Marier), Jocelyne (feu Jean-Marie Lavoie), Gertrude (Jacques Bray) et Charlotte (Juste Dufour); ses arrière-petits-enfants: Jolyanne, Annabelle, Jacob, Xavier et Matis; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et de nombreux amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement de Baie Saint-Paul, plus spécifiquement l'étage Pierre Dupré pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111, site web: www.pq.poumon.ca