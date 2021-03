ROUILLARD, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 février 2021 à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Michel Rouillard. Époux de feu madame Françoise Couture, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Lise Cardinal) et Marie-Annick; ainsi que ses petites-filles: Jeanne et Michèle (Arnaud Dufour). Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Nicole (Jules Roberge), Lise (Denis Blais), Francine (feu Réal Allen) et Catherine (Fraser Ashton). Il était le frère de feu Brigitte (André Leclerc). De la famille Couture, il était le beau-frère de feu Elizabeth (feu Wilfrid Grenier), feu André (feu Pierette Pouliot), feu Thérèse (feu Paul Dubreuil), feu Marguerite (feu Mario Côté) et Jeanne (feu Pierre Cayouette). Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, fidèles amis et collègues se souviendront de lui.Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, il a œuvré plus de quarante ans à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que dans d'autres hôpitaux, dont ceux de Rimouski et de Matane, auxquels il était aussi beaucoup attaché. Tout au long de sa carrière, il a été très impliqué dans le développement de sa profession, que ce soit en milieu hospitalier, à l'Université Laval ou à l'Association des anesthésiologistes du Québec.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc ou par la poste à l'adresse suivante : 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3.