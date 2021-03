ROY, Blandine



À l'Hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil, le 24 février 2021, à l'âge de 86 ans et 2 mois, est décédée madame Blandine Roy, épouse en premières noces de feu monsieur Douglas Russell, et épouse en deuxièmes noces de feu monsieur Charles Ruel. Elle était la fille de feu dame Laura Rodrigue et de feu monsieur Laurent Roy. Autrefois de Québec et de Brossard, elle demeurait au Manoir Cousineau à Saint-Hubert.Elle laisse dans le deuil son frère Cyrille (feu Lucie Flageole), ses sœurs Colette (Louis Chalifour) et Andrée, sa nièce Caroline Roy, ses neveux Cyrille Roy junior, Vincent et Simon Chalifour ainsi que de nombreux cousin(e)s et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Hélène Roy et de feu Yvon Roy. Nos remerciements se tournent vers le personnel soignant de l'hôpital Charles Lemoyne et particulièrement au Dr Antoine St-Germain pour sa compassion et son réconfort dans les événements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière (401, rue Saint-Paul, Québec (QC). Téléphone : 418 692-4248. Courriel: secretariat.general@lauberiviere.orgElle a été confiée à la