PATRY, Rollande



À Québec, le 22 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rollande Patry, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Chartier, fille de feu monsieur Edmond Patry et de feu madame Alice Cantin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses nièces: Denise, Hélène (Pierre Murray) et Lise; son neveu: Gilles Patry (feu Diane B. Patry); son petit-neveu: Eric Patry; sa petite-nièce: Sonia Party (Alexandre Girard); son filleul: Michel Patry (Gaétane Courcy); sa proche aidante: Carol Larose; les membres de la famille Robinson, Chartier et Gaudreau; ainsi que ses neveux, nièces, petits neveux, petite nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère et sa soeur. La famille tient à remercier Carol Larose pour son aide pendant les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc