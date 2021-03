PARÉ, Jean-Paul



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 mars 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Paré, époux de feu dame Joan Johnston. Il était le fils de feu monsieur Siméon Paré et de feu dame Béatrice Bilodeau. Il demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Jean-Paul aient une pensée pour lui en cette journée. La direction des funérailles a été confiée auxIl laisse dans le deuil ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Daniel (Sylvie Morel), Linda (Michel Gousse); ses petits-enfants: Mahee-Lee et Lili-Mei; son frère et sa belle-soeur: feu Clément Paré (Gloria Gédéon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Johnston: Yolande (Jacques Potvin), Ailleen (Normand Boisvert), Jacques (Diane Chevalier), Anne et il était le beau-frère de feu Denise (feu Robert Brown). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, Qc, G1J 0H4, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/