MOREAU MIVILLE, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Thérèse Moreau, épouse de feu monsieur Camille Miville. Fille de feu dame Léa Dubé et de feu monsieur Athanase Moreau, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Aurèle Bourgault), Thérèse (Benoit Carbonneau), Martin (France Fortin), Denis; ses petits-enfants: Isabelle (Philip-Olivier Dépeault-Raynault) et Simon Bourgault (Élizabeth Pelletier), Jean-François, Sébastien et Maxime Gagnon, Francis et Nicolas Miville; ses arrière-petits-enfants: Jasmine, Lambert, Victoria. Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Lucille Miville et elle a rejoint ses frères et soeurs qui l'ont précédée. Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant des services des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile en particulier à Nathalie Gauvin et Gaétan Lapointe ainsi qu'au personnel de la résidence de la Villa Joie de Vivre de Saint-Pamphile pour leur accompagnement et leur gentillesse. Notre reconnaissance également au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. www.jedonneenligne.org/ fondationhdm/ ou à la Société Canadienne du cancer, 1040, Ave Belvédère, bur. 214, Québec, www.cancer.ca.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial Bellevue de Saint-Pamphile.