GARNEAU, Liliane Marier



À la Maison Michel-Sarrazin, le 2 mars 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Liliane Marier, fille de feu dame Germaine Beaupré et de feu monsieur Ludger Marier. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean Garneau. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.le vendredi 12 mars de 18h30 à 20h30, lede 9h00 à 11h00.et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Philippe (Stéphanie Martel) et Julie; ses petits-enfants : Laura, Adam et Annabelle; ses frères et sœurs : Gisèle (Bernard Gauthier), Denise, Huguette, Pierre et Marcel (Lise Marcoux); sa cousine Diane Dufour (Claude Jarry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau : feu Pierre, Suzanne (Claude Brochu) et feu Claude ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin et du CLSC des soins palliatifs Ste-Foy pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, Bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, Tél. : 418-687-6084.