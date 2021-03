CLOUTIER, Fabienne



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 mars 2021, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Fabienne Cloutier, conjointe de monsieur Patrick Simard. Elle était la fille de feu Jean-Luc Cloutier et de feu Lisette Desjardins. Native de Montmagny, elle demeurait à St-Antoine-de-Tilly. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Patrick, ses enfants: Eugénie Cloutier (David Noreau), Gabrielle Cloutier (Émile Laplante), Charles-Élie Cloutier, Alexandre Simard (Kim Lambert), Maxime Simard (Mireille Trottier), Eve Simard (Jérôme Thibault); son frère Michel (Colette Ferland); sa nièce et ses neveux: Anne-Marie, Jean-Michel et Alexis; ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'unité d'oncologie, de l'unité de psycho-oncologie et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués à Fabienne.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. Site web: https://societederecherchesurlecancer.ca/fr. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire