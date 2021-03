LACROIX, Normand



À l'Enfant-Jésus, le 27 février 2021, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Normand Lacroix, époux de Janine Laroche et fils de feu Maurice Lacroix et feu Régina Goudreau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Yvan Duval) et Maurice (Isabelle Picard), sa belle-fille Jacinthe Tremblay (Marc-André Boudreault) et son beau-fils André Tremblay (Christine Chartrand) ; ses petits-enfants : Maryse (Dave Shallow), Valérie, Stéphanie (Mathieu Martineau), Félix, Gabrielle (David Boies), Marie-Eve (Carl Lévesque), Jalycia (Ronald Rutishauser) et Laurie (Jason Sussman) ; ses arrière-petits-enfants : Kate, Emma, Thomas, Doriane, Hayden, James, Alistair, Joshua, Damien, Emma, Liam, Olivia, Émylia, Josyane, Frédéryc, Rosalyne, Cassy et Grégoire ; ses frères et sœurs : Guy (Paula Boucher), Huguette (feu Jean-Guy Fournier), Pierrette (Jacques Mathieu), Jacqueline (feu Jean-Maurice Quintin), Thérèse, Jacques (Carole Desgagnés) et Richard (Denise Provencher); les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Decelles ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis. Il est parti rejoindre sa première épouse madame Lucille Decelles, la mère de ses enfants. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Enfant-Jésus du 5e étage pour leurs bons soins prodigués et leur bienveillance.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire de Québec. (6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, Qc H1C 1C1). Pour rendre hommage à monsieur Lacroix, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.