PERREAULT TESSIER, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 19 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Perreault, épouse de monsieur Jean-Paul Tessier, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Perreault et de feu dame Marie-Louise Poisson. Elle demeurait à St-Thuribe, autrefois de Saint-Casimir.Outre son époux Jean-Paul, madame Perreault laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Jacques Thibault), Jocelyn (Nathalie Fortier), André (Guylaine Matte) et Sylvain (Marina Genest); ses petits-enfants: Frédéric (Sophie Boucher), Alexandre et Olivier (Audrey-Ann Leblanc); son arrière-petit-fils James; ses frères et soeurs: feu Louisiane (feu Bernadin Bergeron), feu Jules (feu Fleur-Ange Leduc), feu Laurette (feu Philippe Tremblay), feu Annette (feu Fernand Primeau), feu Auguste (Hélène Filteau), feu Gérard et Denis (feu Thérèse Ouellet); ses beaux-frères et belles-soeurs: Thérèse (feu Paul-Émile Martin), Lorraine, Gaétan (Thérèse Martel), Lise (feu Jacques Naud), feu Gaston (feu Réjeanne Leboeuf), feu Marcel (feu Jeanne D'Arc Gendron), feu Jean-Charles (feu Yolande Gagnon), feu Fabien (feu Stella Gendron), feu Madeleine (feu René Mailhot), feu Normand (feu Thérèse Lépine) et feu Conrad (feu Thérèse Mayrand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du coeur le personnel du 2ième étage au Centre d'hébergement de St-Casimir pour les soins prodigués à leur mère avec tant de tendresse et de dignité. Ils sont des "Petits anges sans ailes". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H4A 1T6 ou www.alzheimerquebec.ca