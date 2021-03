TARDIF, Yvette



À la Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures, le 29 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Yvette Tardif, épouse de feu monsieur Hermann Morin, fille de feu madame Élienne Lessard et de feu monsieur Albéric Tardif. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, amis(es) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille souhaite remercier le personnel de la Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures pour les soins apportés.