GAGNÉ, Gilles



À la Maison Beauport, Québec, le 12 février 2021, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gilles Gagné. Né à Québec le 25 février 1933, il était le fils de feu dame Alice Lachance et de feu monsieur Albert Gagné. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière St-Charles. Monsieur laisse dans le deuil son frère, ses sœurs et son beau-frère: Raymond (feu Madeleine Houde), Pauline, Lise (Ghislain Roy); ses nièces: Lyne Gagné (René Denis), Guylaine Roy (Rodrigue Poulin); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Gilles était également le frère de feu Paul A. Gagné ancien président de Musique Gagné et frères. La famille remercie ses deux amis Jean et Alain Vézina pour leur dévouement, tout le personnel de la Maison Beauport et de cardiologie de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de la Fibrose Kystique, Site: www.fibrosekystiquequebec.com, Tél.: 1-800-363-7711. Les funérailles sont sous la direction de