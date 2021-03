Activités réconfortantes: la Ville de Québec réserve 5M$ pour 2021

La Ville de Québec a réservé 5 M$ pour différentes activités réconfortantes à mettre en place, en 2021, en ce contexte particulièrement dur de COVID-19.

C’est ce qu’on apprend dans un sommaire décisionnel du comité exécutif rendu public jeudi. «La Ville a mis en place différentes initiatives pour offrir du réconfort, de l'animation et du soutien aux citoyens afin qu'ils puissent vivre le mieux possible cette période difficile», y lit-on.

Les 5 M$ réservés proviennent des économies réalisées sur la masse salariale (2,6 M$), du budget de fonctionnement du Bureau des grands événements (2 M$) et du contingent (400 000$ environ). Parmi les activités à venir associées à la pandémie, on énumère «les activités réconfortantes, l’animation estivale des milieux et les enjeux sociaux communautaires».

En 2020, la municipalité a dépensé 2,1 M$ dans ce même type d’activités destinées à «se tricoter un été», comme l’a souvent répété le maire Labeaume ces derniers mois.

Sur le site Internet de la Ville de Québec, on détaille 68 différentes activités réconfortantes à faire à l’extérieur ou chez soi.