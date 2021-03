CLÉMENT, Gérard



À sa résidence, le 4 mars 2021, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Gérard Clément, époux de dame Gemma Tardif. Il était le fils de feu Noël Clément et de feu Laurida St-Jacques. Il demeurait à Québec, autrefois de Val-d'Or et Amos.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gemma, son fils Michel (Caroline Dubois); ses petits-enfants: Marie-Maxime et Louis-David; ses soeurs: feu Carmen, Colombe (Yves Wilsey); son frère Jean-Marc (Liliane Pedneault); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Ste-Foy et celui du MPOC de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison-Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, 418-688-0878 / Maison de la source Gabriel, 101, chemin Gabriel-Commanda, Val-d'Or (Qc) J9P 4P6, 819 825-7786.