Antoine Joubert et Germain Goyer répondent à vos questions

Chaque semaine, dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio, Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public.

Au menu cette semaine:

Je possède une Honda Fit 2011. J’apprécie pouvoir y loger énormément même si elle est toute petite. Comme la Fit et la Toyota Yaris ne sont plus commercialisées au Canada, qu’avez-vous à me suggérer comme remplaçante?

– Noémie

Je désire acquérir un Jeep Wrangler à quatre portes, soit neuf ou légèrement d’occasion. Quelle mécanique choisir? Je ne prévois pas faire de hors route.

– Pierre

J’ai acheté un Mazda CX-30 GS dont je prendrai possession la semaine prochaine. On me propose un antirouille permanent à la paraffine pour la somme de 499$. Est-ce une bonne offre?

– Guylaine

-------------------------

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.