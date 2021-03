HAMEL, Marcel



À la Maison Legault, le 12 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marcel Hamel, époux de feu dame Rosemonde Gagnon. Il était le fils de feu dame Martine Dallaire et feu monsieur Emile Hamel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Christine (Jean St-Cricq), Lise (Stuart Dow), Guylaine (Gilles Frenette) et Serge (Annie Lamarre); ses petits-enfants: Hugo, Rosalie et Jessica; ses frères et sœurs: Marie (Jean Marie Gagnon), feu Lionel (Cécile Tremblay), Lucienne (Gilles Lamontagne) et Claude (Gisèle Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Joseph Arthur (Ghislaine Desgagné), Lucette (feu Jacques Binet), feu Gaston, Carole (Gérard Privé), Diane (feu Jocelyn Beaupré), Jacques (Jacynthe Thériault) et Francine (Alain Mottard); sans oublier sa dame de compagnie: Édith Roussel. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Paul (Aline Potvin et Olivine Dallaire), Alfred (Rollande Perron), Thérèse (Alphonse Milot), Angela (Marc Castonguay), Françoise (Aldège Gagnon), Raymond (Pauline Truchon) et Adrien (Bernadette Fournier). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Maison Legault pour leur humanisme, leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à l'irremplaçable Édith Roussel qui a été d'un soutien indéfectible au fil des années. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 200-5165, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H4A 1T6, tél. : (514) 369-7891 ou 1 (888) 636-6473, site web : https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/agissez/faites-un-donLa direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.