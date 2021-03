MARTIN, Tony



À l'Hôpital Laval, le 12 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Tony Martin, époux de dame Marina Morin. Il était le fils de feu dame Yvette Ménard et de feu monsieur Ludger Martin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 12 mars 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marina; ses enfants: Dominick (Svetlana Orlova), Nataly (Sylvain Corbeil) et Patrick; ses petits-enfants: Nikolas (Alexandra Morin-Miville), Simon-Olivier (Amélie Roy), Marie-Pier, Roxanne, Dave, Maxim (Christina Côté-Gros-Louis) et ses arrière-petits-enfants: Edward et Kaélie; ainsi que ses frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111.