GARIÉPY, Maurice



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mars 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maurice Gariépy, époux de dame Rita Bouchard. Il était le fils de feu M. Joseph Stanislas Gariépy et de feu dame Marguerite Huot. Natif de L'Ange-Gardien où il a vécu toute sa vie, il demeurait à Québec depuis quelques années.L'inhumation aura lieu au cimetière de L'Ange-Gardien au printemps. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils et leur conjointe: Roger (Christine Giguère), Michel (Nancy Vézina) et Denis (Isabelle Bourque); ses petits-enfants: Charles-Étienne (Coralie Bergeron), Simone, Nicolas, Catherine, Émily, Juliette, Marianne et Rachel; ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Jacques (Gracia Fontaine), feu Jean-Louis (Dolorès Laberge) et Raymond M Bouchard (Gérardine Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Gérard (Marie-Rose Grenier), Pierre, Roger, Adrien Bouchard et Gérard Bouchard (Thérèse Chevalier). Nous tenons à remercier le personnel du 5e étage des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant- Jésus qui lui ont apporté soutien et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire