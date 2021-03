SIMARD, Marie-Luce



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 25 février 2021, à l'âge de 103 ans et 3 mois, nous a quittés Dame Marie-Luce Simard. Elle était l'épouse de feu Monsieur Jean-Paul Simard et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi jour des funérailles à compter de 9h30. Madame Marie-Luce Simard laisse dans le deuil ses enfants: Gabrielle, Alain (Ghislaine Otis), Réjeanne (Pierre Harvey), Diane (Denis Dufour), Rachelle, Martin (Lisette Dufour), Martine (feu Michel Couture) ainsi que Marcel Dupont; ses petits-enfants: Sylvain, Josée, Nicolas, Dany, Steve, Mylène, Stéphanie, Caroline, Tony, Patricia, Émilie, Marianne, Catherine, Ismaël, Antoine; 22 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Louis-Marie (Émilienne Bouchard), Pascal (Yvette Simard), Thomas (Solange Beaulieu), Soeur Pierrette, Brigitte (feu Eugène Lachance), Sœur Cyrille; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Simard ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux, elle est allée rejoindre ses parents: Alfred Simard et Éliane Dufour; ses enfants: Laurette (feu Jacquelin Desmeules), François, Gilles (Lyse Murray); ses soeurs: Soeur Léontine, Jeannine (feu Laurent Bouchard), Yolande (Jean-Paul Julien). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD et le Dre Bernadette Roy pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD. La direction des funérailles a été confiée à la