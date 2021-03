GARON, Philippe



À son domicile, le 2 mars 2021, à l'âge de 51 ans et 3 mois, est décédé monsieur Philippe Garon, fils de madame Claudette Ouellet et de monsieur Pierre Garon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Jade; ses parents: Pierre Garon et Claudette Ouellet; ses frères: Charles (France Chénier) et Louis (Joëlle Pelletier); sa soeur Emma; ainsi que ses oncles et tantes, neveux, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le Dr Bruno Gagnon et l'infirmière Josée Brulotte (CLSC Sainte-Foy-Sillery), de même que le proche aidant Luc Dumas qui ont prodigué les bons soins à Philippe dans les derniers instants de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Téléphone: 418 656-4999, Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org