MORENCY, Paul



Au Foyer de Loretteville, le 28 février dernier est décédé, à l'âge de 87 ans monsieur Paul Morency retraité de la Sûreté du Québec. Il était le fils de feu Emile Morency et de feu Blandine Drouin. Outre son épouse, madame Jacqueline Tardif, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Martin (Chantal Nadeau) et Marie-Claude (Pierre Paré); ses petits-enfants : Alexandre (Audrey Hamel) et Gabriel et son arrière-petit-fils Nathan. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel soignant du Foyer de Loretteville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson de Québec (245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6 https://prqca.ca/faire-un-don/).Pour rendre hommage à M. Morency, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.