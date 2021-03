Bientôt 900 000 cas au pays: diminution des infections au Québec et en Ontario

Le nombre de cas de COVID-19 a légèrement diminué au Québec et en Ontario, jeudi, alors que le pays s’approche des 900 000 infections cumulées en une année.

Le Québec a comptabilisé 738 nouveaux cas et 15 décès de plus, portant ses données cumulatives à 295 390 infections et à 10 518 pertes de vie. Les hospitalisations ont diminué (563, -18) ainsi que le nombre de gens occupant un lit aux soins intensifs (111, -1).

Plus de 31 000 Québécois ont subi un test de dépistage mardi, alors que 18 659 autres ont reçu une dose de vaccin mercredi, pour un total de 619 060 vaccinations effectuées à partir des 852 065 doses reçues.

«Chaque jour, nous comptons de nouveaux décès. Profitons de la journée d’aujourd’hui pour honorer la mémoire de toutes les personnes décédées de la COVID au Québec», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui a ainsi souligné la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, célébrée aux quatre coins de la Belle Province.

«Il y a un an aujourd’hui, l’[Organisation mondiale de la santé] déclarait l’état de pandémie. Ça fait un an qu’on mène la bataille de nos vies. En ce #11marsQC, on se souvient. On honore la mémoire de tous ceux et celles qui nous ont quittés trop tôt», a dit de son côté le premier ministre du Québec, François Legault.

Rappelons que samedi, il y aura un an que le Québec se mettait sur pause en raison de la propagation du virus.

Toujours plus de 1000 nouveaux cas en Ontario

En Ontario, on a recensé jeudi 1092 contaminations supplémentaires – une amélioration par rapport au bond à 1316 cas de la veille – ainsi que 10 décès. Il s’agit d’un cinquième jour consécutif au-dessus de la barre des 1000 malades qui s’ajoutent aux statistiques. Ces infections qui grimpent ont fait passer la moyenne de sept jours de 1063 cas, il y a une semaine, à 1251 cas jeudi.

Toronto (293 cas) ainsi que les régions de Peel (199 cas) et de York (79 cas) demeurent les secteurs les plus touchés. Jusqu’ici, la province la plus peuplée au pays compte un total de 313 520 cas et de 7109 morts.

L’Ontario a administré plus d’un million de doses des vaccins disponibles, la ministre de la Santé, Christine Elliott, parlant sur Twitter d’un «vrai effort d’équipe».

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a signalé 91 nouveaux cas, mais en a retiré trois après enquête, ajoutant par ailleurs trois décès à ses données.

En Atlantique, le Nouveau-Brunswick a ajouté deux cas contre un pour Terre-Neuve-et-Labrador.

En après-midi, on recensait, d’un océan à l’autre, un cumulatif de 898 660 cas (+1924) et de 22 363 (+28).

La situation au Canada:

Ontario: 313 520 cas (7109 décès)

Québec: 295 390 cas (10 518 décès)

Alberta: 136 773 cas (1928 décès)

Colombie-Britannique: 85 650 (1394 décès)

Manitoba: 32 509 cas (911 décès)

Saskatchewan: 30 029 cas (401 décès)

Nouvelle-Écosse: 1665 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1462 cas (29 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1011 cas (6 décès)

Nunavut: 381 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 143 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 898 660 cas (22 363 décès)