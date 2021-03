CARRIER, Louis



Au CHSLD de Lévis, le 25 février 2021, à l'âge de 93 ans et 8 mois est décédé dans son sommeil monsieur Louis Carrier, époux de madame Gisèle Roy, fils de feu monsieur Arthur Carrier et feu madame Rosanna Goupil. Il habitait La Durantaye. La famille accueillera parent et amis aude 9 h à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Gisèle Roy; ses fils: Daniel (Virginie Dufour), Jocelyn (Josée Brousseau) et Sylvain (Martyne Bouvrette); ses petits-enfants: Marie (Jonathan Côté), Johanie (Jason Audet), Gabrielle (William Webb), Simon (Jessica Riallan), Jean-Christophe (Alison Labrecque), Ariane (François Robitaille), Jacob (Laury Parent), Laurence (Masihe Khatiz); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Édouard et Amélia (Marie), Charles-Édouard (Johanie), Yaël (Simon), Logan et Emma (Ariane). Il laisse également dans le deuil ses frères: feu Eddy (feu Lorraine Gourgues), feu Roger, feu Adrien, Marcel (feu Ghislaine Chabot), Gilles (Madeleine Chevalier), Jacques et sa sœur Marie-Jeanne (feu André St-Laurent); ses beaux-frères: René Roy (feu Micheline Gosselin) et Jean-Paul Roy (Marie Pelletier); sa belle-sœur: Hélène Lemay (Rémi Lapointe). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse et du CHSLD de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la