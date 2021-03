PROULX, Louisette



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Raymond, le 27 février 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Louisette Proulx, fille de feu monsieur Fortunat Proulx et de feu dame Clothilde Perron. Elle demeurait à Saint-Alban.Elle laisse dans le deuil ses trois soeurs: Jacqueline, Colette et Lise; son beau-frère Jean Marcotte et ses quatre belles-soeurs: Gisèle Maisonneuve épouse de Jacques, Carment Nobert épouse de Gérard, Janette Vallée et Claudette Brunet épouse de Marcel. Elle laisse aussi dans le deuil ses quarante-deux neveux et nombreux petits-neveux et nous pouvons ajouter qu'elle laisse aujourd'hui des centaines d'amis qui partagent aujourd'hui la peine de ce départ. Elle va rejoindre les autres membres de sa famille déjà décédés: Paul et Rolande, Florent et Germaine, Jacques, Eddy et Fernande, Léona et Léonce, Charlemagne, Marcel, Marcel Riopel, Claude, Gérard, Gaston et Pierrette. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Raymond pour toutes les délicatesses et les soins remarquables qu'elle a reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles du Centre d'hébergement de Saint-Casimir, 605, rue Fleury, Saint-Casimir (Québec) G0A 3L0.