LAFRANCE, Yvette



Au CHUL, le 2 mars 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yvette Lafrance, épouse de feu monsieur René Demers. Elle était la fille de feu Louis-Philippe Lafrance et de feu Rose-Délima St-Pierre. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (René Martineau), Jacques (Céline Blais); ses petits-enfants: Catherine, Alexandre, Jean-Philippe et Anne-Mary; ses frères et soeurs: feu soeur Elisabeth Lafrance, feu Albert Lafrance (feu Yvette Rioux), Yvon Lafrance (Marie-Anna Lavoie), feu Roméo Lafrance (Madeleine St-Pierre), Roger Lafrance (Georgette Rioux), Raynald Lafrance (Jeanne d'Arc Caron), Philibert Lafrance (Jeannette Aubin), Réal Lafrance; ses beaux-frères et belles-soeurs: Juliette (William Florian), Richard (Julie Legros), Réjean (Louise Montminy), Lisette (Richard Grondin), Rachel; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Unité de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, www.fmcoeur.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire