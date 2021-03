BERNIER, Lina



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 5 mars 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Lina Bernier, épouse de monsieur Sylvain Coulombe, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle est la fille de feu dame Thérèse Fournier et de feu monsieur Philippe Bernier; la soeur de: Alain (Irène Gamache), Marcelle (Michel Bourgault), feu Clémence, Christian, Marc-André (Céline Bourgault), Normand (Martine Gonthier), Camille, Julien (Pauline Bélanger), Fabien, Renée (Benoit Julien) et Rémy (Lucille Collard); de la famille Coulombe, la belle-fille de madame Colette Fortin (feu Raymond Coulombe); la belle-soeur de: André (Ginette Boucher), feu Claude et feu Martine (tous deux décédés en bas âge), Odette (Jean-Louis Lemieux), Danielle (Raymond Gauthier), Pierre, Mario (Marielle Bernier), Claude, Lise (Stéphane Mezzaros) et Serge (Sherry Vandeker). Sont aussi affectés par son départ, ses filleuls(es) Andy Bernier, François Guimont et Laury Coulombe-Gauthier, plusieurs autres neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Audrey Turcotte, infirmière des soins à domicile du CLSC de Montmagny, au Dre Annie Mercier et au Dre Michelle Boulanger ainsi qu'aux membres du personnel de la maison d'Hélène pour leur soutien, leurs attentions, leur compétence et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.