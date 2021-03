VALIN, Gustave



À l'Hôpital St-Sacrement, le 3 mars dernier, est décédé à l'âge de 98 ans, monsieur Gustave Valin, époux de feu Thérèse Langlais. Il était le fils de feu Emile Valin et feu Imelda Tardif. Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Gaétan (Angèle Latulippe), Serge, Johanne et Jocelyne; ses petits-enfants: Caroline, Éric, Alexandre (Marianne Cormier) et Catherine et son arrière-petite-fille Laury. Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Nicole Gagné (feu Antonio Langlais); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs.La famille désire remercier Moema Mendonça, Marianne Cormier et Marion Bonnaud pour leur amour, leur support et leur générosité. Pour rendre hommage à M. Valin, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com.