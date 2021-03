Comment régler le conflit entre nos deux filles?

Nous vivons un conflit familial qui dure depuis quelques années, mais que le confinement a transformé en bombe à retardement. Nous avons deux filles qui sont arrivées à deux ans d’intervalle. L’aînée avait deux ans quand sa sœur est née et elle a très mal pris de perdre sa place.

On a fait notre possible, mon mari et moi, pour lui faire comprendre que je l’aimais autant qu’avant, mais que je devais m’occuper de sa petite sœur pour qu’elle puisse grandir autant qu’elle. Il fallait quasiment que je me cache pour lui donner le sein tellement je sentais qu’elle bouillait de me voir m’occuper de sa sœur.

Mon mari m’a toujours dit que ça lui passerait, mais ça ne lui est jamais passé. Rendue à 14 ans elle est encore jalouse de sa sœur et toutes les raisons sont bonnes pour se disputer avec elle et lui faire sentir qu’elle est de trop.

Quand ma plus jeune s’adresse à elle, plus souvent qu’autrement, elle lui répond brusquement et avec une agressivité telle que cette dernière fait tout pour éviter sa sœur. Et pourtant, je vous assure qu’on les a traitées toutes deux également.

En temps normal, mon mari et moi, on fait tout pour séparer la plus vieille de sa sœur pour ne pas qu’elle l’agresse, mais en temps de confinement, ce fut difficile à gérer. Certains jours, elle en venait même aux coups. Avec un mari qui persiste à dire que ça va s’arranger, je ne sais plus quoi faire avec cette ado de 14 ans qui me tient tête comme ça. J’aurais besoin d’un conseil, car je culpabilise trop avec cette affaire.

Mère à bout de nerfs

Le feu couve en votre plus vieille depuis trop longtemps et il est urgent d’agir. Votre mari rêve en couleur d’imaginer que ça pourra se régler tout seul. Une thérapie familiale devrait être entreprise sans délai, en plus d’une thérapie individuelle pour votre aînée. Son comportement dénote une faille comportementale envers sa sœur, ainsi qu’un déséquilibre émotif évident qu’il est important de ne plus négliger, autant pour son bien à elle que pour celui de sa sœur et de toute votre famille.