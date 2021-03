CONCOURS Le plus grand FAN de la Saint-Pat!

La Saint-Patrick est de retour dans toute son effervescence, et ce, malgré la distanciation et l’annulation du traditionnel défilé, car rien ne pourrait empêcher les Irlandais de souche et de cœur d’avoir le «craic», ce terme gaélique qui veut dire avoir du fun!

Grâce à Québec Table Gourmande et ses collaborateurs, courez la chance de gagner une expérience festive à saveur irlandaise d’une valeur de 500 $ comprenant :

Une nuitée pour deux personnes à l’hôtel Le Concorde

Un chèque-cadeau de 150 $ au Pub Galway

Une boîte festive effervescente

Québec Table gourmande rassemble plusieurs restaurants complices de vos célébrations, qui proposeront des menus table d’hôte inspirés de l’Irlande, du 11 au 20 mars. Le jarret d’agneau sauce moutarde, érable et canneberge du Pub Galway. Le steak de mouton braisé et flambé au Connemara avec purée de courge butternut, panais grillés et fouetté de petits pois de la Taverne irlandaise Le Trèfle. La chaudrée de fruits de mer de Gapésienne 51. Le flanc de porc confit sauce BBQ chipotle, érable et bière noire, pain de maïs maison au jalapenos de La Barberie. Le fishcake sur mushy peas de l’Emporium microbrasserie, ainsi que le boudin noir maison, choux de Bruxelles aux lardons, purée de pommes de terre, sauce moutarde et beurre de pomme du Corsaire Pub. Que des plats qui ajouteront de la saveur à la fête!