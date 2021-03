Cour suprême et avortement : un test majeur

Il s’écoule rarement une année dans l’actualité américaine sans qu’on aborde d’une manière ou d’une autre la question de l’avortement. Si les éléments les plus conservateurs tentent habituellement d’en limiter l’accès, on prête à certains l’intention de l’interdire tout simplement, inversant ainsi le jugement Roe vs Wade de 1973.

Depuis que Donald Trump a nommé trois juges particulièrement conservateurs au sein de la Cour suprême, les opposants à l’avortement croient plus que jamais en leurs chances. La législature de l’Arkansas vient de leur offrir une occasion de jauger l’opinion des neuf juges du plus tribunal en la matière.

En entérinant la loi SB6, le gouverneur Asa Hutchinson reconnaît un appui massif à un cadre législatif qui aurait pour effet d’interdire tous les recours à l’avortement, sauf si la santé de la mère est en jeu. La chambre avait appuyé la loi avec une majorité de 76-19 et le sénat de 27-7.

Hutchinson, un pro-choix, aurait préféré qu’on intègre à la loi des exceptions pour les cas de viol et d’inceste. Il a souligné que sous sa forme actuelle, la loi avait peu de chances d’entrée en vigueur (on doit théoriquement l’appliquer cet été), mais qu’elle forcera la Cour suprême à intervenir.

Il a été on ne peut plus clair en affirmant: «I will sign SB6 because of overwhelming legislative support and my sincere and long-held pro-life convictions. SB6 is in contradiction of binding precedents of the U.S. Supreme Court, but it is the intent of the legislation to set the stage for the Supreme Court overturning current case law.» La loi va à l’encontre de balises établies par le plus haut tribunal et il sera intéressant d’observer si la forte majorité conservatrice contribuera à infirmer des jugements antérieurs.

Parmi les héritages durables de la présidence de Donald Trump, ses trois nominations à la Cour suprême pourraient très figurés tout en haut de la liste. Si ce matin je souligne le test que constitue la question de l’avortement, bien d’autres enjeux majeurs suivront. Comme il n’y a pas d’âge fixé pour le départ à la retraite d’un ou une juge et que les trois sélectionnés par le 45e président sont jeunes, cette influence conservatrice pourrait bien être ressentie pendant un bon quart de siècle.