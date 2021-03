COVID-19: commémoration sur fond de colère à Gatineau

Les élus de Gatineau se sont réunis, jeudi après-midi, devant la Maison du citoyen, dans le secteur de Hull, en mémoire des victimes de la COVID-19, mais le maire Maxime Pedneaud-Jobin n’a pu s’empêcher d’exprimer de nouveau sa colère quant au piètre état du réseau de la santé en Outaouais.

«Nous avons été négligés pendant 40 ans en matière de santé, si bien que nous sommes demeurés en zone rouge plus longtemps en raison de la fragilité de notre réseau régional. Cette situation a fait en sorte que nos commerces ont souffert davantage, que plus de gens ont perdu leur emploi et que des personnes ont été victimes du délestage dans les hôpitaux. C’est dur à accepter», a dit Maxime Pedneaud-Jobin en réponse à une question de l’Agence QMI.

Le maire de Gatineau a dit souhaiter que la santé revienne en tête des priorités du gouvernement du Québec pour l’Outaouais et que cette pandémie permette aux instances supérieures de revoir leur façon de prodiguer des soins dans le futur.

«Il faut lutter contre l’isolement et fournir des soins de manière plus respectueuse afin d’éviter les drames humains où des personnes meurent loin de leur famille», a mentionné M. Pedneaud-Jobin en point de presse après avoir observé une minute de silence en compagnie de ses collègues du conseil municipal.