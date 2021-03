COVID-19 : les chefs fédéraux soulignent l’anniversaire de la pandémie

Un an jour pour jour après la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, les chefs des partis fédéraux ont commémoré la mémoire des victimes de la COVID-19 au pays et les efforts par les Canadiens durant la crise.

«Le 11 mars 2020 marquera toujours un avant et un après. Pour les familles et pour les proches, chaque décès a aussi un avant et après», a déclaré Justin Trudeau à la Chambre des communes.

La COVID-19 a fait plus de 22 300 morts et a infecté près de 900 000 personnes d’un océan à l’autre.

«Depuis les Grandes Guerres du XXe siècle, il y a une phrase que l’on évoque souvent. C’est une phrase qu’on peut ramener pour ceux qu’on a perdus cette année au cours de la pandémie : nous nous souviendrons d’eux», a notamment ajouté le premier ministre.

Sur une note plus positive, M. Trudeau a souligné que «malgré tout, il y a de l’espoir à l’horizon», car «la vaccination est en mode accélération».

Le chef conservateur Erin O’Toole a dressé un portrait plus sombre de la situation, en évoquant entre autres l’augmentation de la consommation de drogues et d’alcool, les effets délétères de la pandémie sur la santé mentale, les délais pour les opérations et les traitements en centres hospitaliers ainsi que la hausse de la violence conjugale, qu’il a appelé «la pandémie de l’ombre».

«Tout est relié au déploiement des vaccins. Notre nation et notre relance économique en dépendent directement. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les Canadiens retournent au travail dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays», a dit M. O’Toole.

Yves-François Blanchet, le chef du Bloc Québécois, a porté avec lui une rose blanche, symbole choisi par Québec pour la commémoration du 11 mars.

«Même si en temps normal on aurait pu croire que la commémoration suit le drame, il dure maintenant depuis tellement trop longtemps qu’il fallait déjà procéder. Il fallait déjà dire à nos gens, dire à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un proche que nous sommes déjà avec eux», a déclaré M. Blanchet.

Celui-ci a tenu à souligner le travail des travailleuses de la santé et l’isolement des personnes âgées et vulnérables.

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh a aussi réservé la majeure partie de son discours aux personnes les plus vulnérables.

«Il est tragique de voir qui a écopé le plus, à savoir entre autres, nos aînés, et je pense surtout aux aînés qui vivent dans les centres de soins de longue durée. Ils étaient dans les pires conditions et plusieurs y ont laissé la vie. C’est une honte nationale», a-t-il lancé.