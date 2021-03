BUREAU, Marcel



Auprès des siens, aux soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Anne de Beaupré, le 18 février 2021, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marcel Bureau, époux de Rose-Anne Gingras. Il était le fils de feu Alfred Bureau et de feu Antoinette Proulx. Il demeurait dans la ville de Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Maurice McNicoll), Nicole (Richard Bourget), Michel (Carole Dorval), Marcel (Carole Pitre), Thérèse (Guy Labonté) et Réjean (Sylvie Hayes); ses petits-enfants: Hélène McNicoll (Sébastien Lamontagne), Louise McNicoll (Mathieu Bernier), David Bourget (Angela Mendelovici), André Bourget (Angie-Kim Chiasson), Catherine Bourget (Maxime Lamontagne), Marie-Pierre Bureau (Stéphane Dubé), Maxime Bureau, Chantal Bureau (Éric Talbot), Daniel Bureau, Marie Labonté (Damien Paquin), Isabelle Labonté (Mathieu Gagnon), François Labonté, Véronik Bureau (Maxime Gagnon) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Alexandre et Claudie Lamontagne, Noémie et Ève Bernier, Eleni et Vera Bourvici, Elizabeth Bourget, Mélodie et Léa Beaulieu, Samuel et Juliette Talbot, Léanne et Kloé Paquin. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Liliane Savaria), Roméo, feu Gemma (feu Antonio Lambert), Marie-Noël (feu Lucien Perron et feu Léon Marcotte), feu Clément (feu Yolande Lavoie), feu Marie-Marthe (Maurice Hamelin - Denise Borgia), Georges (feu Denise Savaria et Lise Robert), Yvette (feu Odilon Perron et Bernard Frenette), feu Rose-Aline (feu Jean-Claude Gauthier), Martin (Suzanne Riendeau). Les beaux-frères et les belles-sœurs de la famille Gingras qui l'ont précédé ainsi que les neveux et nièces de la famille Bureau et de la famille Gingras.Ses cendres seront mises en terre au cimetière de St-Ubalde à une date ultérieure. Rose-Anne et les enfants remercient sincèrement tous les membres de leur famille et tous les amis qui les ont si bien réconfortés et soutenus par leurs messages. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou par une offrande de messes. Les funérailles sont sous la direction de