FORTIN, Lucienne Larochelle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 février 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Lucienne Fortin, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Larochelle. Née à Québec le 7 décembre 1923, elle était la fille de feu dame Joséphine Lajeunesse et de feu monsieur Adélard Fortin. Elle demeurait à Château-Richer.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Diane Dufresne), France (Michel Ducas), Louise (Denis Brière); ses petits-enfants: Mélanie, Christine, (Frédéric Audet), Martin (Véronique Brousseau), Éric (Mélanie Dostaler), Annie (François Thibault), Jean-Philippe, Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Yoan, Émy, Samuel, Chloé, Camille, Juliette, Marianne, Léna, Norah; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: feu Félicien (feu Jeannine Dionne), feu Robert (Suzanne Faucher), feu Jean-Paul (feu Françoise Jobin), feu René (Noëlla Grenier), feu Gaston (Claire Fournier), feu Marc (Yvette Laperrière), feu Jacqueline (feu Jean-Louis Loignon), feu Rolande (feu Raymond Grenier), feu Rita (feu Laurent Juneau), Marcel (feu Lyette Bureau), Jean-Guy (Madeleine Tremblay); de la famille Larochelle: feu Marie-Rose (feu Alphonse Carrier), feu Lucienne (feu Victor Martel), feu Jacqueline (feu Charles-Henri Miller), feu Jeannine (René Pageot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence du Manoir du Château à Château-Richer et de l'unité des soins palliatifs du 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de