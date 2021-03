VEILLEUX, Charles



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le mardi 2 mars 2021, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédé monsieur Charles Veilleux, époux de feu Alberte Fecteau, fils de feu Alfred Veilleux et de feu Marie-Anne Roy. Il demeurait à Saint-Georges et autrefois à Beauceville.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Monique, Suzanne et Danielle Veilleux; ses petits-enfants: Christina (Michel Perreault) et Martin Poulin; ses arrière-petits-enfants: Stacey, William, et Jayce Perreault. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.