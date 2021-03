De bonnes idées pour se divertir chez soi

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici cinq activités pour se divertir à la maison ce week-end.

Soirée rock avec Rick Hughes

Certains l’ont connu au sein du groupe Sword, d’autres à La Voix ou encore American Story Show. Mais ce week-end, Rick Hughes puisera dans les répertoires des Beatles, AC/DC, Elvis Presley et Johnny Cash à l’occasion de son concert virtuel.

► Samedi soir, 20 h. Infos et billets via livedanstonsalon.com ; coût : 20 $.

Un Lendemain de veille à Saint-Tite

Le célèbre festival western de St-Tite est de retour ce week-end pour une édition hivernale gratuite. Le groupe Lendemain de veille en profitera pour déployer sur scène son univers folk et country, accompagné pour l’occasion de Steve Veilleux et David Jalbert. Bottes et chapeaux de cowboy non requis... mais pourquoi se priver ?

► Samedi soir, 21 h, sur les pages Facebook de Lendemain de veille et du Festival western de St-Tite.

Testez vos connaissances musicales

Les couche-tard pourront mesurer leurs connaissances en matière de chanson québécoise avec Le grand quiz musical, événement incontournable du festival Montréal en Lumière. Avec Léa Jarry à la coanimation, les mélomanes affronteront quatre rondes afin de gagner prix et récompenses, tout ça en direct sur Facebook.

► Samedi soir, 23 h, via la page Facebook de Montréal en Lumière.

Un CRi revisité

Quelques mois à peine après la sortie de son excellent premier album, CRi en revisite certains titres avec Juvenile (Remixed). Remaniées par DJ BORING, Jean-Michel Blais, Icarus ou encore Yu Su, les pièces Signal, Stranger, From Me et autres Never Really Get There s’offrent une nouvelle vie, tout aussi planante que dans leur forme originale.

► Disponible sur les plateformes d’écoute en continu.

Pause sanglante

Les fans de Stephen King attendaient avec impatience l’arrivée en librairie de Si ça saigne. Eh bien, c’est maintenant chose faite. Gageons qu’ils seront nombreux à plonger dans ce recueil composé de quatre nouvelles du maître de l’horreur.

► Disponible dans les librairies et bibliothèques.