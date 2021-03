SÉVIGNY, Fernande Moreau



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée sereinement et entourée de sa famille madame Fernande Moreau, épouse de feu monsieur Hervé Sévigny. Elle était la fille de feu Apollinaire Moreau et de feu Marie-Louise Cayer. Elle demeurait à St-Nicolas, anciennement St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Magella Arsenault (Yvette Noël), Ginette Sévigny (feu Richard Chrétien, Gérald Gosselin), feu Jacques Sévigny (Jocelyne Huot), Roseline Sévigny (Jean-Louis Godin); ses petits-enfants: Denis, Josée et Régis Arsenault; Nancy et Stéphane Chrétien (Geneviève); Yannick Sévigny (Caroline); Jonathan Poirier Sévigny (Émilie); ses arrière-petits-enfants: Samuel, Nicolas; Charles, Jacob; Jordan; Justine, Mary-An et Eliot; Éthan; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Moreau et Sévigny. La famille tient à témoigner sa reconnaissance à sa sœur Ghislaine pour sa présence, ainsi qu'aux membres du personnel du Château Bellevue Saint-Nicolas pour leur dévouement, leur gentillesse et les bons soins prodigués.à compter de 10h30, etVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, QC G1S 3G3.