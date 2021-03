BEAUDET, André



À Québec, le 24 février 2021, à l'âge de 76 ans et 9 mois est décédé André Beaudet, conjoint bien-aimé de Micheline Roberge. Il était le fils de Paul Beaudet (1907-1979) et Bernadette Lavoie (1909-1967) et le petit-fils de Zéphirin Beaudet (1864-1920) et Odile Simoneau (1865-1948) ainsi que de Louis-Philippe Lavoie (1852- 1922) et Georgiana Gauthier (1878-1954). Il rejoint dans la mort ses sœurs: Francine (1945-1994) (feu Guy Turgeon), Thérèse (1933-2002) (feu Paul Hachey et feu Frank Leblanc), Claudette (1939-2005) (André Huot) et Lise (1943-2014) (feu Joseph Lemieux); ainsi que ses frères: Jean-Guy (1936-2000), Paulo (1938-2017) (Louise Doucet) et Ronald (1947-2018) (Josée Marineau).Outre Micheline, il laisse dans le chagrin ses enfants qu'il eut de feu Lise Gingras (1944-2013), Éric (Nadine Béland et leurs enfants, Benjamin et Pénélope), Martin (Denise Tousignant et leurs enfants, Frédérique et Raphaëlle), Catherine et Geneviève (ses enfants, Océane, Léa Rose et Noémie, son conjoint Jérôme Dufour). Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Juliette (Jean Bouchard), Jeannot (Vital Landry), ses 3 frères: René (Jeannette Boucher), Pierre (Marie Émond) et Jacques (Colette Paquet) ainsi que les enfants de Micheline: Marie-Josée Lavoie (son fils Victor, son époux Pierre Rouquet) et Jean-François Lavoie (son fils Jérémy Moreau, sa conjointe Valérie Demers et leur fille Julianne). Il laisse également dans le deuil, de nombreux, neveux et nièces, cousins et cousines, et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au: Pavillon de prévention des maladies cardiaques (PPMC) Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 Chemin Sainte-Foy, Québec, QC G1V 4S3, https://iucpq.qc.ca/fr. La famille recevra avec gratitude vos messages de sympathie sur le site Web de la coopérative funéraire des Deux Rives.