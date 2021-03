VERMETTE, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 5 mars 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Vermette, époux de dame madame Marcelle Julien. Il était le fils de feu Cyrille Vermette et de feu dame Maria Guérin. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marcelle, ses fils: Claude et Pierre (Judith Fournier); son petit-fils William Vermette; ses frères et soeurs: feu Thérèse (feu Ernest Deschênes), Dolorès (feu Bernard Lefebvre), feu Elizabeth (Jeanne Côté), Florence (feu Gilles Provost), et feu Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Julien: feu Claudette (André Lemieux), feu Andrée (Roland Lapointe), feu Jacques (Aline Poirier), Marie-Paule (Paul Portelli), Ginette (Jean-Michel Laverdière), feu Pierre (Denise Lajoie) et Jean Gauvin; ainsi que cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.