NADEAU, Suzanne Guenet



Au Pavillon Bellevue de Lévis, le 5 mars 2021, à l'âge de 101 ans et 3 mois, est décédée paisiblement madame Suzanne Guenet, épouse de feu Raymond Nadeau, fille de feu Roméo Guenet et de feu Alma Sirois. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Esther, Judith (David O'Neill), Yvon, Geneviève (Gaston Simard) et Serge (Louise Skinner); ses petits-enfants: Suzanne (Pierre Théberge), Marie-Claude (Bernard St-Cye), Marie-France, François (Colombe Brochu), Sean (Marie-Hélène Montpetit) et Kimberly (Creig Potvin); ses arrière-petits-enfants: Alex, Mosiah, Roxanne, Geneviève, Lily, Tom, Emma ainsi qu'une petite-fille à venir. Elle part rejoindre ses frères et sœurs: feu Lucie (feu Gérard Bernard), feu Roger (feu Pauline Roberge, feu Colombe Halle), feu André (feu Evelyne Earley), feu Esther (feu Hugh Watson), feu Jeannine (feu Joseph Gonthier), feu Louis (Ethel Murphy); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau: feu Roland (Marie Tardif), feu Gérard (feu Gilberte Bouchard) et feu Jeanne d'Arc (feu Marcel Carrier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude au personnel du Pavillon Bellevue pour l'amour et les tendres soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).